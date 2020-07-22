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Факты / Происшествия

Сообщник Максима Кривоша согласился сотрудничать со следствием

Полиция Харьковской области задержала сообщника луцкого террориста Максима Кривоша, который сейчас согласился сотрудничать со следствием.

По словам руководителя ГУНП Харьковщины Валерия Сокуренко, работниками полиции была установлена ​​причастность 44-летнего харьковчанина к стрельбе в Луцке.

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Во время обыска в доме сообщника луцкого террориста правоохранители обнаружили и изъяли четыре корпуса ручных гранат РГД-5, два корпуса ручных гранат Ф-1 и шесть запалов типа УЗРГМ к ним. Кроме того, три учебно-имитационные запали, два пистолета ТТ, Дрейзе и около ста патронов к ним, гладкоствольное ружье и более ста патроны к нему.

Сообщник Маскима Кривоша задержан по ст. 208 УК Украины.

  • спільник Максима Кривоша
  • спільник Максима Кривоша
  • спільник Максима Кривоша
  • спільник Максима Кривоша
  • спільник Максима Кривоша
  • спільник Максима Кривоша
  • спільник Максима Кривоша
  • спільник Максима Кривоша
  • спільник Максима Кривоша
  • спільник Максима Кривоша
Сообщник Максима Кривоша согласился сотрудничать со следствием / 5 фотографий

Стрельба в Луцке

Сообщение о захвате заложников в Луцке поступило около 9.30 21 июля. Вооруженный мужчина, Максим Кривошей, захватил автобус с пассажирами и начал угрожать, что взорвет его.

Также луцкий террорист выдвигал требования к председателей судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, чтобы они записала заявления о том, что они являются террористами в законе.

Кроме того, одним из требований было распространение ссылки на фильм Земляне от президента Владимира Зеленского.

Около 19.00 Максим Криво отпустил трех заложников: пожилую женщину, беременную и ребенка — после разговора с президентом.

Позже, луцкий террорист сдался правоохранителям сам и отпустил всех заложников.

Источник: Нацполиция

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