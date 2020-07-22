Полиция Харьковской области задержала сообщника луцкого террориста Максима Кривоша, который сейчас согласился сотрудничать со следствием.

По словам руководителя ГУНП Харьковщины Валерия Сокуренко, работниками полиции была установлена ​​причастность 44-летнего харьковчанина к стрельбе в Луцке.

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Во время обыска в доме сообщника луцкого террориста правоохранители обнаружили и изъяли четыре корпуса ручных гранат РГД-5, два корпуса ручных гранат Ф-1 и шесть запалов типа УЗРГМ к ним. Кроме того, три учебно-имитационные запали, два пистолета ТТ, Дрейзе и около ста патронов к ним, гладкоствольное ружье и более ста патроны к нему.

Сообщник Маскима Кривоша задержан по ст. 208 УК Украины.



















Сообщник Максима Кривоша согласился сотрудничать со следствием / 5 фотографий

Стрельба в Луцке

Сообщение о захвате заложников в Луцке поступило около 9.30 21 июля. Вооруженный мужчина, Максим Кривошей, захватил автобус с пассажирами и начал угрожать, что взорвет его.

Также луцкий террорист выдвигал требования к председателей судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, чтобы они записала заявления о том, что они являются террористами в законе.

Кроме того, одним из требований было распространение ссылки на фильм Земляне от президента Владимира Зеленского.

Около 19.00 Максим Криво отпустил трех заложников: пожилую женщину, беременную и ребенка — после разговора с президентом.

Позже, луцкий террорист сдался правоохранителям сам и отпустил всех заложников.