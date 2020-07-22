После долгих переговоров и оценки ситуации Владимир Зеленский попросил полицию дать ему возможность лично поговорить по телефону с луцким террористом, который удерживал 13 заложников.

Поскольку требования были нечеткими, то с террористом долго разговаривали психологи и правоохранители, но после 10/15 секунд разговора он всегда бросал трубку.

— Человек хотел только одного, чтобы выполнены были его требования. Предлагали сразу провести спецоперацию, но мы не знаем чем бы она закончилась. То есть это был бы штурм, быстрый и результативный, но всегда есть опасность что могут погибнуть люди и это очень опасно. Поэтому мы посоветовались и я захотел проговорить с этим человеком по телефону, — отметил Зеленский.

Перед звонком президента предупредили, что террорист может бросить трубку в любой момент, однако Кривош разговаривал с Владимиром Зеленским до 7-10 мин.

— Мы договорились, что он сделает первый шаг. Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого нету, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит три человека и я после этого запишу видео, — подчеркнул президент.

Мужчина выполнил свое обещание и отпустил трех заложников, в свою очередь Владимир Зеленский записал видео с просьбой посмотреть фильм Земляне (таково было требование террориста, — Ред.).

Через 30-40 минут после публикации видео злоумышленник отпустил людей.

— Это очевидные для меня шаги. Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека то … я с такими принципами живу, жил и буду жить. Поэтому имеем результат — все живы. Мы не боремся за рейтингами. Мы боремся за жизнь. Для меня это самая главная ценность, — сказал Владимир Зеленский.

21 июля вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус в Луцке. По данным полиции, в салоне находятся около 20 пассажиров, СБУ сообщает о 10.

В 2005 году мужчину приговорили 8,5 годам тюрьмы за бандитизм и вымогательство.

Кривош заявил, что взорвет автобус, если главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей не запишут и не выложат в YouTube заявления о том, что именно они — террористы в законе.

Также он требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский распространил ссылку на фильм Земляне 2005 года.

В 20.20 Кривош выпустил из автобуса троих заложников — пожилую женщину, беременную женщину и ребенка. После видео Зеленского он отпустил других заложников, полиция задержала злоумышленника.