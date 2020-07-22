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Факти / Надзвичайні події

Спільник Максима Кривоша погодився співпрацювати зі слідством

Поліція Харківської області затримала спільника луцького терориста Максима Кривоша, який наразі погодився співпрацювати зі слідством.

За словами керівника ГУНП Харківщини Валерія Сокуренка, працівниками поліції була встановлена причетність 44-річного харків’янина до стрілянини у Луцьку.

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Під час обшуку у будинку спільника луцького терориста правоохоронці знайшли та вилучили чотири корпуси ручних гранат РГД-5, два корпуси ручних гранат Ф-1 та шість запалів типу УЗРГМ до них. Окрім того, три учбово-імітаційні запали, два пістолети ТТ, Дрейзе та близько ста патронів до них, гладкоствольну рушницю і понад сто патронів до неї.

Спільник Маскима Кривоша затриманий за ст. 208 КК України.

  • спільник Максима Кривоша
  • спільник Максима Кривоша
  • спільник Максима Кривоша
  • спільник Максима Кривоша
  • спільник Максима Кривоша
  • спільник Максима Кривоша
  • спільник Максима Кривоша
  • спільник Максима Кривоша
  • спільник Максима Кривоша
  • спільник Максима Кривоша
Спільник Максима Кривоша погодився співпрацювати зі слідством / 5 фотографий

Стрілянина у Луцьку

Повідомлення про захоплення заручників у Луцьку надійшло близько 9.30 21 липня. Озброєний чоловік, Максим Кривош, захопив автобус з пасажирами та почав погрожувати, що підірве його.

Також луцький терорист висував вимоги до голів судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков, щоб вони записала заяви про те, що вони є терористами у законі.

Окрім того, однією з вимог було поширення посилання на фільм Земляни від президента Володимира Зеленського.

Близько 19.00 Максим Криво відпустив трьох заручників: жінку похилого віку, вагітну та дитину – після розмови з президентом.

Пізніше, луцький терорист здався правоохоронцям сам та відпустив усіх заручників.

Джерело: Нацполіція

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