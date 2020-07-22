Поліція Харківської області затримала спільника луцького терориста Максима Кривоша, який наразі погодився співпрацювати зі слідством.

За словами керівника ГУНП Харківщини Валерія Сокуренка, працівниками поліції була встановлена причетність 44-річного харків’янина до стрілянини у Луцьку.

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Під час обшуку у будинку спільника луцького терориста правоохоронці знайшли та вилучили чотири корпуси ручних гранат РГД-5, два корпуси ручних гранат Ф-1 та шість запалів типу УЗРГМ до них. Окрім того, три учбово-імітаційні запали, два пістолети ТТ, Дрейзе та близько ста патронів до них, гладкоствольну рушницю і понад сто патронів до неї.

Спільник Маскима Кривоша затриманий за ст. 208 КК України.



















Спільник Максима Кривоша погодився співпрацювати зі слідством / 5 фотографий

Стрілянина у Луцьку

Повідомлення про захоплення заручників у Луцьку надійшло близько 9.30 21 липня. Озброєний чоловік, Максим Кривош, захопив автобус з пасажирами та почав погрожувати, що підірве його.

Також луцький терорист висував вимоги до голів судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков, щоб вони записала заяви про те, що вони є терористами у законі.

Окрім того, однією з вимог було поширення посилання на фільм Земляни від президента Володимира Зеленського.

Близько 19.00 Максим Криво відпустив трьох заручників: жінку похилого віку, вагітну та дитину – після розмови з президентом.

Пізніше, луцький терорист здався правоохоронцям сам та відпустив усіх заручників.