Луцкий террорист Максим Кривош сдался и больше минуты стоял возле автобуса в ожидании того, что к нему кто-нибудь подойдет и задержит.

Сам штурм начался через полторы минуты после того, как террорист сдался.

Кривош вышел из автобуса, а спустя полторы минуты к нему подошли замглавы Нацполиции Коваль, медик и сотрудник спецслужбы. Его задержали и отвели в сторону.

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В это время из автобуса начали выходить заложники.

Уже после этого к автобусу подьехал БТР, взорвал шумовую гранату и начался штурм.

Около 9.00 21 июля вооруженный Максим Кривош захватил автобус с пассажирами в Луцке и угрожал его взорвать.

Он требовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали заявления о том, что они являются террористами в законе.

Также он требовал, чтобы президент Владимир Зеленский распространил ссылку на фильм Земляне 2005 года. Он выполнил это требование.

После разговора с президентом по телефону, он отпустил троих заложников.

Кривош отпустил всех заложников и сдался.