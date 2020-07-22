В Киеве станция метро Вокзальная закрыта на вход и выход из-за сообщения о минировании.
На место происшествия прибыли правоохранители.
Они эвакуировали людей и проводят проверку.
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Увага!
Станцію «Вокзальна» зачинено на вхід та вихід. Правоохоронці проводять перевірку.
Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. pic.twitter.com/ulsAYYYxVG
— Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) July 22, 2020
В сети опубликовали первое видео события.
Стрельба, минирование автобуса и захват заложников в Луцке
21 июля в Луцке Максим Кривош открыл стрельбу, захватил заложников и удерживал их в заминированном автобусе весь день.
Полиция пыталась договориться с мужчиной. Террориста удалось обезвредить вечером.
Детали минирования автобуса в Луцке и захвата заложников читайте на Фактах ICTV.