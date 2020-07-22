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Факты / Происшествия

В Киеве закрыто станцию метро Вокзальная

В Киеве станция метро Вокзальная закрыта на вход и выход из-за сообщения о минировании.

На место происшествия прибыли правоохранители.

Они эвакуировали людей и проводят проверку.

Читайте: Полиция Харькова ищет человека, сообщившего о минировании 208 объектов

В сети опубликовали первое видео события.

Стрельба, минирование автобуса и захват заложников в Луцке

21 июля в Луцке Максим Кривош открыл стрельбу, захватил заложников и удерживал их в заминированном автобусе весь день.

Полиция пыталась договориться с мужчиной. Террориста удалось обезвредить вечером.

Детали минирования автобуса в Луцке и захвата заложников читайте на Фактах ICTV.

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