В Киеве станция метро Вокзальная закрыта на вход и выход из-за сообщения о минировании.

На место происшествия прибыли правоохранители.

Они эвакуировали людей и проводят проверку.

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Увага!

Станцію «Вокзальна» зачинено на вхід та вихід. Правоохоронці проводять перевірку.

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. pic.twitter.com/ulsAYYYxVG — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) July 22, 2020

В сети опубликовали первое видео события.

Стрельба, минирование автобуса и захват заложников в Луцке

21 июля в Луцке Максим Кривош открыл стрельбу, захватил заложников и удерживал их в заминированном автобусе весь день.

Полиция пыталась договориться с мужчиной. Террориста удалось обезвредить вечером.

Детали минирования автобуса в Луцке и захвата заложников читайте на Фактах ICTV.