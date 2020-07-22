У Києві близько 12.00 зачиняли на вхід та вихід станцію метро Вокзальна через повідомлення про мінування.

Оновлено о 13.50. Станція метро Вокзальна поновила роботу після повідомлення про мінування.

Про це повідомили у прес-службі Київського метрополітену. Інформація зявилася о 13.19.

12.20. У Києві станція метро Вокзальна зачинена на вхід та вихід через повідомлення про мінування.

На місце події прибули правоохоронці.

Вони евакуювали людей та проводять перевірку.

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Увага!

Станцію «Вокзальна» зачинено на вхід та вихід. Правоохоронці проводять перевірку.

Інформація про відкриття станції буде опублікована одразу після завершення перевірки. pic.twitter.com/ulsAYYYxVG — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) July 22, 2020

У мережі опублікували перше відео події.

Вибух біля метро Мінська у Києві

21 липня біля станції метро Мінська у Києві прогримів вибух.

Повідомлення про мінування кіосків на Оболонському проспекті надійшло до поліції близько 12.00.

Правоохоронці, які прибули на місце події, виявили залишки небезпечних предметів. На щастя, ніхто не постраждав.