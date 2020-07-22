PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Станцію метро Вокзальна у Києві відкрито після перевірки повідомлення про мінування

У Києві близько 12.00 зачиняли на вхід та вихід станцію метро Вокзальна через повідомлення про мінування.

Оновлено о 13.50. Станція метро Вокзальна поновила роботу після повідомлення про мінування.

Про це повідомили у прес-службі Київського метрополітену. Інформація зявилася о 13.19.

12.20. У Києві станція метро Вокзальна зачинена на вхід та вихід через повідомлення про мінування.

На місце події прибули правоохоронці.

Вони евакуювали людей та проводять перевірку.

Читайте: Поліція Харкова шукає людину, яка повідомила про мінування 208 об’єктів

У мережі опублікували перше відео події.

Вибух біля метро Мінська у Києві

21 липня біля станції метро Мінська у Києві прогримів вибух.

Повідомлення про мінування кіосків на Оболонському проспекті надійшло до поліції близько 12.00.

Правоохоронці, які прибули на місце події, виявили залишки небезпечних предметів. На щастя, ніхто не постраждав.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка