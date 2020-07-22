В Харькове неизвестный сообщил о минировании более 200 объектов инфраструктуры города, среди которых медицинские учреждения, торговые центры, железнодорожный и автовокзал, гостиницы и банки.

Информация поступила на электронную почту полиций в то время, как Максим Кривош в Луцке держал в заложниках людей и угрожал применить взрывчатку.

Правоохранители осмотрели 208 объектов и эвакуировали 720 человек.

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По состоянию на утро 22 июля полиция не обнаружила никаких опасных устройств. Сейчас правоохранители ищут человека, сообщившего о минировании.

Минировании автобуса и захват заложников в Луцке

21 июля в Луцке Максим Кривош, который действовал под псевдонимом Плохой, открыл стрельбу в центре города, захватил заложников и удерживал их в автобусе.

Он сообщил о минировании транспортного средства.

Весь день правоохранители пытались договориться с террористом и освободить людей.

Мужчину удалось обезвредить поздно вечером. По информации полиции, у него был сообщник в Харькове. Сейчас мужчина согласился сотрудничать со следствием.