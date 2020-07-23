Захват заложников в Полтаве: мужчина удерживает полицейского

В Полтаве мужчина взял в заложники работника уголовного розыска, а после обменял его на полковника полиции Виталия Шияна.

Злоумышленник потребовал предоставить ему авто, на котором он уехал с заложником в направлении выезда из города.

Сейчас продолжается спецоперация по его задержанию.

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В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции Шияна / 3 фотографии

Около 9.00 на улице Остапа Вишни, возле здания административного суда в Полтаве, полицейские пытались задержать мужчину за угон авто.

Он достал гранату РГД-5 и начал угрожать, что взорвет ее. Во время этого он взял в заложники полицейского.

Фото: Департамент уголовного розыска