Захоплення заручників у Полтаві: чоловік утримує поліцейського

У Полтаві чоловік взяв у заручники працівника карного розшуку, а після обміняв його на полковника поліції Віталія Шияна.

Зловмисник почав вимагати надати йому авто, на якому він поїхав із заручником у напрямку виїзду з міста.

Сейчас продолжается спецоперация по его задержанию.

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У Полтаві чоловік з гранатою взяв у заручники полковника поліції Шияна / 3 фотографии

Близько 9.00 на вулиці Остапа Вишні, біля будівлі адміністративного суду в Полтаві, поліцейські намагалися затримати чоловіка за викрадення авто.

Він дістав гранату РГД – 5 і почав погрожувати, що підірве її. Під час цього він взяв у заручники поліцейського.

Фото: Департамент карного розшуку