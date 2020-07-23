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Факти / Надзвичайні події

У Полтаві чоловік з гранатою взяв у заручники полковника поліції Шияна

У Полтаві чоловік взяв у заручники працівника карного розшуку, а після обміняв його на полковника поліції Віталія Шияна.

Зловмисник почав вимагати надати йому авто, на якому він поїхав із заручником у напрямку виїзду з міста.

Сейчас продолжается спецоперация по его задержанию.

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  • Захоплення заручників у Полтаві: чоловік утримує поліцейського
  • Захоплення заручників у Полтаві: чоловік утримує поліцейського
  • Захоплення заручників у Полтаві: чоловік утримує поліцейського
  • Захоплення заручників у Полтаві: чоловік утримує поліцейського
  • Захоплення заручників у Полтаві: чоловік утримує поліцейського
  • Захоплення заручників у Полтаві: чоловік утримує поліцейського
У Полтаві чоловік з гранатою взяв у заручники полковника поліції Шияна / 3 фотографии

Захоплення заручників у Полтаві

Близько 9.00 на вулиці Остапа Вишні, біля будівлі адміністративного суду в Полтаві, поліцейські намагалися затримати чоловіка за викрадення авто.

Він дістав гранату РГД – 5 і почав погрожувати, що підірве її. Під час цього він взяв у заручники поліцейського.

Фото: Департамент карного розшуку

Джерело: Нацполіція

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