23 июля в Полтаве в 09.05 на улице Остапа Вишни у здания административного суда работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который подозревается в незаконном завладении транспортными средствами.

Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и начал угрожать подорвать ее.

После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобили Богдан.

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Направление движения преступника ориентировочно указывает на Киев, полиция устанавливает место его нахождения. Правоохранители не находятся на связи со злоумышленником и не знают точной траектории его движения. Автомобиль не останавливается и находится в движении.

Об этом в комментарии ФАКТАМ ICTV сообщила пресс-секретарь полиции в городе Полтаве.

Введена в действие полицейская специальная операция Гром.

В Полтаве на месте происшествия работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области.

Движение на улице перекрыто, полиция просит избегать этот район. Автомобиль с заложником выехал за город.