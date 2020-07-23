23 липня в Полтаві о 09.05 на вулиці Остапа Вишні біля приміщення адміністративного суду працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обгрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні транспортними засобами.

Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 та погрожував підірвати її.

Після перемовин зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким він поїхав на наданому, відповідно до його вимог, автомобілі Богдан.

Читайте: У Полтаві чоловік погрожує підірвати поліцейських – перше відео

Напрям руху злочинця орієнтовно вказує на Київ, поліція встановлює місце його перебування. Правоохоронці не перебувають на зв’зку зі зловмисником та не знають точної траєкторї його руху. Автомобіль не зупиняється та перебуває у русі.

Про це в коментарі Фактам ICTV повідомила речниця поліції у місті Полтаві.

Введено в дію поліцейську спеціальну операцію Грім.

У Полтаві на місці події працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку поліції області.

Рух на вулиці перекритий, поліція просить уникати цей район. Автомобіль чоловіка виїхав за місто.