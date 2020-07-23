В сеть выложили первое видео из Полтавы, где неизвестный угрожает взорвать гранатой полицейского.
Видео выложил местный телеканал ИРТ Полтава.
По их данным, на территорию бывшего Полтавского хлебозавода №2 заехал на мопеде неизвестен.
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На место приехала полиция. Мужчина спровоцировал конфликт и стал угрожать гранатой.
Полиция инцидент не комментирует.
Угрожает взорвать гранату
В Полтаве на улице Остапа Вишни мужчина угрожает взорвать полицейских гранатой.
На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области.
Движение на улице перекрыто, полиция просит избегать данный район.
Источник: ИРТ Полтава