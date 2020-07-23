В сеть выложили первое видео из Полтавы, где неизвестный угрожает взорвать гранатой полицейского.

Видео выложил местный телеканал ИРТ Полтава.

По их данным, на территорию бывшего Полтавского хлебозавода №2 заехал на мопеде неизвестен.

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На место приехала полиция. Мужчина спровоцировал конфликт и стал угрожать гранатой.

Полиция инцидент не комментирует.

Угрожает взорвать гранату

В Полтаве на улице Остапа Вишни мужчина угрожает взорвать полицейских гранатой.

На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области.

Движение на улице перекрыто, полиция просит избегать данный район.

Источник: ИРТ Полтава