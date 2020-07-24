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Факты / Происшествия

Притворялся пограничником: на границе с Польшей задержали иностранца

Работники Госпогранслужбы отделения Рава-Русская обнаружили мужчину, который был одет в камуфляж, подобный к форме украинских пограничников, и хотел нелегально попасть в Польшу.

Им оказался гражданин Латвии, который хотел пересечь границу и взял с собой пакет с веществом, которая похожа на наркотики.

— Вчера, во время патрулирования участка отдела Рава-Русская, наряд охранников границы обнаружил мужчину в похожем на их камуфляже. Пограничники Львовского отряда двинулись проверить, что это за “коллега” неспешно идет в сторону Польши, — говорится в сообщении.

Сотрудники пограничной службы задержали иностранца и оформили административный протокол за попытку незаконного пересечения украинской границы.

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По словам нарушителя, камуфляж ему подарила любимая украинка.

О подозрительном пакете с неизвестным веществом, который обнаружили пограничники во время обыска, было сообщено в полицию.

затримання іноземця на кордоні

Задержания на границе

В пункте пропуска Лужанка, что на границе с Венгрией, пограничники задержали двух евробляхеров.

Нарушители хотели ввезти на территорию Украины автомобили с иностранной регистрацией без соответствующих документов. Из-за отказа работников пограничной службы разрешить въезд, мужчины начали агрессивно себя вести и ссориться с пограничниками.

Из-за этого нарушители были задержаны и на них было оформлено административное наказание и ст. 185 (Злостное неповиновение работникам Госпогранслужбы) и ст. 202 (Нарушение режима в пункте пропуска) КУоАП.

Источник: Госпогранслужба

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