Працівники Держприкордонслужби відділення Рава-Руська виявили чоловіка, який був одягнений у камуфляж, подібний до форми українських прикордонників, та хотів нелегально потрапити до Польщі.

Ним виявився громадянин Латвії, який хотів перетнути кордон та мав з собою пакет з речовиною, яка схожа на наркотики.

– Вчора, під час патрулювання ділянки відділу Рава-Руська, наряд охоронців кордону виявив чоловіка у схожому на їхній камуфляжі. Прикордонники Львівського загону рушили перевірити, що це за “колега” неспішно йде у бік Польщі, – йдеться у повідомленні.

Співробітники прикордонної служби затримали іноземця та оформили адміністративний протокол за спробу незаконного перетину українського кордону.

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За словами порушника, камуфляж йому подарувала кохана українка.

Про підозрілий пакет з невідомою речовиною, який виявили прикордонники під час обшуку, було повідомлено у поліцію.

Затримання на кордоні

У пункті пропуску Лужанка, що на кордоні з Угорщиною, прикордонники затримали двох євробляхерів.

Порушники хотіли ввезти на територію України автівки з іноземною реєстрацією без відповідних документів. Через відмову працівників прикордонної служби дозволити в’їзд, чоловіки почали агресивно себе поводити та сваритись з прикордонниками.

Через це порушники були затримані та на них було оформлено адміністративне покарання та ст. 185 (Злісна непокора працівникам Держприкордонслужби) та ст. 202 (Порушення режиму у пункті пропуску) КУпАП.