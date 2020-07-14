Агрессивных евробляхеров задержали в пункте пропуска Лужанка

В пункте пропуска Лужанка, что на границе с Венгрией в Закарпатской области, пограничники задержали двух нарушителей.
Мужчины направлялись в Украину на автомобиле с иностранной регистрацией и на лафете везли еще одно авто.
Во время прохождения таможенного контроля у них возникли проблемы с ввозом евробляхи на территорию Украины из-за отсутствия необходимых документов.
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Свое недовольство мужчины начали демонстрировать агрессивным поведением — вышли из автомобиля и принялись ссориться с работниками Госпогранслужбы.
Пограничники отмечали, что они нарушают режим в пункте пропуска, однако мужчины продолжали угрожать работникам государственного органа и нецензурно ругались.
В ответ пограничники задержали правонарушителей. На них оформлен протокол об административном правонарушении по ст. 185 (Злостное неповиновение работникам Госпогранслужбы) и ст. 202 (Нарушение режима в пункте пропуска) КоАП.
Сейчас задержанных ожидает суд, который определит меру пресечения.
Нарушение пересечения границы
На Харьковщине зафиксировали нарушителя границы, который перелезал через забор на территорию России.
Мужчину задержали сотрудники Госпогранслужбы отдела Дергачи. На кадрах видео с камеры, которые отсняли правонарушение, видно как человек оказался по ту сторону забора и махал своей одеждой у инженерных заграждений, объяснив это тем, что проверял как работает интеллектуальная граница.
За попытку незаконного пересечения границы на нарушителя составлен административный протокол.