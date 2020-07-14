Агрессивных евробляхеров задержали в пункте пропуска Лужанка

В пункте пропуска Лужанка, что на границе с Венгрией в Закарпатской области, пограничники задержали двух нарушителей.

Мужчины направлялись в Украину на автомобиле с иностранной регистрацией и на лафете везли еще одно авто.

Во время прохождения таможенного контроля у них возникли проблемы с ввозом евробляхи на территорию Украины из-за отсутствия необходимых документов.

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Свое недовольство мужчины начали демонстрировать агрессивным поведением — вышли из автомобиля и принялись ссориться с работниками Госпогранслужбы.

Пограничники отмечали, что они нарушают режим в пункте пропуска, однако мужчины продолжали угрожать работникам государственного органа и нецензурно ругались.

В ответ пограничники задержали правонарушителей. На них оформлен протокол об административном правонарушении по ст. 185 (Злостное неповиновение работникам Госпогранслужбы) и ст. 202 (Нарушение режима в пункте пропуска) КоАП.

Сейчас задержанных ожидает суд, который определит меру пресечения.

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Нарушение пересечения границы

На Харьковщине зафиксировали нарушителя границы, который перелезал через забор на территорию России.

Мужчину задержали сотрудники Госпогранслужбы отдела Дергачи. На кадрах видео с камеры, которые отсняли правонарушение, видно как человек оказался по ту сторону забора и махал своей одеждой у инженерных заграждений, объяснив это тем, что проверял как работает интеллектуальная граница.

За попытку незаконного пересечения границы на нарушителя составлен административный протокол.