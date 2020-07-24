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Факты / Происшествия

В Камбодже осы убили пятилетнего ребенка

В провинции Такео (Камбоджа) пятилетний мальчик умер после нападения ос, его бабушка пребывает в больнице.

Инцидент произошел, когда 62-летняя женщина Чен Оурн срезала листья с пальмы, чтобы построить курятник.

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По словам представителя полиции подполковника Чуона Саманга, женщина и ее пятилетний внук, которого звали Морн Какакда, расшевелили гнездо ос и сразу же подверглись нападению.

62-летняя женщину госпитализировали с серьезными травмами, ее пятилетний внук умер.

Пожар в Киеве — пострадал ребенок

В Дарницком районе Киева на улице Драгоманова 2-Б произошел пожар в 25-этажном жилом доме.

В результате происшествия пострадала 10-летняя девочка, которая сама пыталась потушить огонь.

Источник: Mirror

Фото: Dreamstime

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