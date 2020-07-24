PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Камбоджі оси вбили п’ятирічну дитину

У провінції Такео (Камбоджа) п’ятирічний хлопчик помер після нападу ос, його бабуся перебуває в лікарні.

Інцидент стався, коли 62-річна жінка Чен Оурн зрізала листя з пальми, щоб побудувати курник.

Читайте: Зламав ребра і розірвав печінку: за побиття 2-річної дитини чоловікові дали 9 років

За словами представника поліції підполковника Чуон Саманга, жінка та її п’ятирічний онук, якого звали Морн Какакда, розворушили гніздо ос, якы одразу напали на них.

62-річна жінку госпіталізували із серйозними травмами, її п’ятирічний онук помер.

Пожежа у Києві – постраждала дитина

У Дарницькому районі Києва на вулиці Драгоманова 2-Б сталася пожежа в 25-поверховому житловому будинку.

В результаті події постраждала 10-річна дівчинка, яка сама намагалася загасити вогонь.

Джерело: Mirror

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка