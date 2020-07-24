У Камбоджі оси вбили п’ятирічну дитину

У провінції Такео (Камбоджа) п’ятирічний хлопчик помер після нападу ос, його бабуся перебуває в лікарні.

Інцидент стався, коли 62-річна жінка Чен Оурн зрізала листя з пальми, щоб побудувати курник.

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За словами представника поліції підполковника Чуон Саманга, жінка та її п’ятирічний онук, якого звали Морн Какакда, розворушили гніздо ос, якы одразу напали на них.

62-річна жінку госпіталізували із серйозними травмами, її п’ятирічний онук помер.

Пожежа у Києві – постраждала дитина

У Дарницькому районі Києва на вулиці Драгоманова 2-Б сталася пожежа в 25-поверховому житловому будинку.

В результаті події постраждала 10-річна дівчинка, яка сама намагалася загасити вогонь.