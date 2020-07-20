Сломал ребра и разорвал печень: за избиение 2-летнего ребенка мужчине дали 9 лет

Ранее судимый житель Волновахского района проведет девять лет за решеткой за избиение 2-летнего сына своей сожительницы в августе 2016 года.
Такое решение принял Донецкий апелляционный суд, подтвердив приговор суда первой инстанции, который был вынесен в марте нынешнего года.
Следователи установили, что осужденный нанес ребенку 16 ударов в область головы, спины и туловища из-за того, что мальчик не реагировал на замечания пьяного мужчины.
Врачи зафиксировали у пострадавшего множественные переломы ребер, ушиб легких и разрыв печени.
После нападения, мужчина ушел из дома, оставив беспомощного ребенка умирать.
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В Киевской области отец избил 7-месячную дочь
23 февраля правоохранители задержали 41-летнего мужчину, избившего 7-месячную дочь.
Ребенка от пьяного душегуба спасла мать ребенка, которая выхватила дочь и убежала из дома.
В больнице ребенку диагностировали гематому и сотрясение головного мозга.
Источник: Прокуратура Донецкой области