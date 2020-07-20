Сломал ребра и разорвал печень: за избиение 2-летнего ребенка мужчине дали 9 лет

Ранее судимый житель Волновахского района проведет девять лет за решеткой за избиение 2-летнего сына своей сожительницы в августе 2016 года.

Такое решение принял Донецкий апелляционный суд, подтвердив приговор суда первой инстанции, который был вынесен в марте нынешнего года.

Следователи установили, что осужденный нанес ребенку 16 ударов в область головы, спины и туловища из-за того, что мальчик не реагировал на замечания пьяного мужчины.

Врачи зафиксировали у пострадавшего множественные переломы ребер, ушиб легких и разрыв печени.

После нападения, мужчина ушел из дома, оставив беспомощного ребенка умирать.

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В Киевской области отец избил 7-месячную дочь

23 февраля правоохранители задержали 41-летнего мужчину, избившего 7-месячную дочь.

Ребенка от пьяного душегуба спасла мать ребенка, которая выхватила дочь и убежала из дома.

В больнице ребенку диагностировали гематому и сотрясение головного мозга.

Источник: Прокуратура Донецкой области