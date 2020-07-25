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Факты / Происшествия

Из-за ливня на Говерле застряли туристы с шестью детьми

В Раховском районе Закарпатья 13 туристов застряли на горе Говерла, так как из-за ливня не могут спуститься к подножию.

Среди туристов есть шесть детей от 0 до 12 лет. К их месту пребывания направлено четверо спасателей и две единицы техники горного поисково-спасательного отделения.

В 16.45 спасательная группа встретилась с туристами. Сейчас сотрудники ГСЧС сопровождают шестерых детей и двух женщин к транспортному средству. Их вездеболотоходом Богун доставляют в село.

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Непогода на Говерле: 13 туристов не могут спуститься с горы

Остальные участники группы в сопровождении спасателей продолжит спуск к населенному пункту пешком.

Непогода в Карпатах

15 июня в Богородчанском районе Ивано-Франковской области из-за сильных ливней в реке Манявка резко поднялся уровень воды, который заблокировал две туристические группы.

28 человек остались заблокированными около водопада.

Источник: ГСЧС

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