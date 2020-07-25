Негода на Говерлі: 13 туристів не можуть спуститися з гори

У Рахівському районі Закарпаття 13 туристів застрягли на горі Говерла, тому що через зливу не можуть спуститися до підніжжя.

Серед туристів є шість дітей віком від 0 до 12 років. До їх місця перебування направлено четверо рятувальників та дві одиниці техніки від гірського пошуково-рятувального відділення у селі Лазещина.

О 16.45 рятувальна група зустрілась із туристами. Наразі працівники ДСНС супроводжують шістьох дітей та двох жінок до транспортного засобу. Їх всюдиболотоходом Богун доправляють до села.

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Решта групи у супроводі рятувальників продовжить спуск до населеного пункту пішки.

Негода у Карпатах

15 червня у Богородчанському районі Івано-Франківської області через сильні зливи у річці Манявка різко піднявся рівень води, який заблокував дві туристичні групи.

28 людей залишися заблокованими біля водоспаду.