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Факты / Происшествия

В Карпатах из-за непогоды застряли 18 туристов — спасательная операция продолжается с ночи

В Богородчанском районе Ивано-Франковской области из-за сильных ливней в реке Манявка резко поднялся уровень воды, который заблокировал две туристические группы.

Отдыхающие возвращались с Манявского водопада, но затоплена река перекрыла движение 18 человек.

С 21.38 спасатели пытались вызволить туристов с помощью веревок. Из-за быстрого течения они не могли применить снегоболотоход.

Позже выяснилось, что еще одна группа туристов в количестве 12 человек, в том числе 3 детей, находятся поблизости на четырех квадроциклах.

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В 6.12 спасатели с помощью грузового автомобиля повышенной проходимости переправили через водные преграды группу туристов из 10 человек, в том числе 3 детей — состояние пострадавших удовлетворительное.

  • Непогода в Украине: ливень заблокировал туристов у водопада
  • Непогода в Украине: ливень заблокировал туристов у водопада
  • Непогода в Украине: ливень заблокировал туристов у водопада
  • Непогода в Украине: ливень заблокировал туристов у водопада
  • Непогода в Украине: ливень заблокировал туристов у водопада
  • Непогода в Украине: ливень заблокировал туристов у водопада
  • Непогода в Украине: ливень заблокировал туристов у водопада
  • Непогода в Украине: ливень заблокировал туристов у водопада
В Карпатах из-за непогоды застряли 18 туристов — спасательная операция продолжается с ночи / 4 фотографии

В 09.50 туристическую группу из 12 человек удалось перевести через реку в селе Манява. Все туристы находятся в безопасном месте, в медицинской помощи не нуждаются.

Шквальные дожди и грозы накрывают Украину уже не впервые с начала месяца. 14 июня из-за непогоды обесточенными остались более 300 населенных пунктов в девяти областях, а в ночь с 14 на 15 июня непогода обесточила более 170 населенных пунктов.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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