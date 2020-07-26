Собор Святых Петра и Павла в Нанте поджег волонтер из Руанды

Поджег в соборе Святых Петра и Павла в Нанте (Франця) устроил 39-летний волонтер собора, который там работал охранником, выходец из Руанды.

Суд уже предъявил обвинения подозреваемому.

Подозреваемый сначала он отрицал факт поджога, но услышав доказательства, он сознался.

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Он рассказал, что поджег собор в трех местах – под большим органом, под малым органом и у электрощита. О мотивах его поступка неизвестно.

Адвокат подозреваемого уточнил, что его подопечный искренне раскаялся в случившемся.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере €150 тыс.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла возник 18 июля. В борьбе с ним участвовали около сотни пожарных.

Прокуратура Нанта начала расследование по подозрению в умышленном поджоге собора Святых Петра и Павла.

Причиной для этого послужило то, что были обнаружены три очага возгорания — один возник на уровне полностью уничтоженного главного органа, два других — со стороны нефа. Следов взлома извне не обнаружено.