PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Собор Святых Петра и Павла в Нанте поджег волонтер из Руанды

Поджег в соборе Святых Петра и Павла в Нанте (Франця) устроил 39-летний волонтер собора, который там работал охранником, выходец из Руанды.

Суд уже предъявил обвинения подозреваемому.

Подозреваемый сначала он отрицал факт поджога, но услышав доказательства, он сознался.

Читайте: Пожар во Франции: прокуратура Нанта назвала причину возгорания в соборе

Он рассказал, что поджег собор в трех местах – под большим органом, под малым органом и у электрощита. О мотивах его поступка неизвестно.

Адвокат подозреваемого уточнил, что его подопечный искренне раскаялся в случившемся.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере €150 тыс.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла возник 18 июля. В борьбе с ним участвовали около сотни пожарных.

Прокуратура Нанта начала расследование по подозрению в умышленном поджоге собора Святых Петра и Павла.

Причиной для этого послужило то, что были обнаружены три очага возгорания — один возник на уровне полностью уничтоженного главного органа, два других — со стороны нефа. Следов взлома извне не обнаружено.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка