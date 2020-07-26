Собор Святих Петра і Павла в Нанті підпалив волонтер з Руанди

Підпалив собор Святих Петра і Павла в Нанті (Франція) 39-річний волонтер, який там працював охоронцем, виходець з Руанди.

Суд вже пред’явив звинувачення підозрюваному.

Чоловік спочатку він заперечував факт підпалу, але почувши докази, він зізнався.

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Він розповів, що підпалив собор у трьох місцях – під великим органом, під малим органом та біля електрощита. Про мотиви його вчинку нічого невідомо.

Адвокат підозрюваного уточнив, що його підопічний щиро розкаявся в тому, що трапилося.

Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі та штраф в розмірі €150 тис.

Пожежа в соборі Святих Петра і Павла виник 18 липня. У боротьбі з нею брали участь близько сотні пожежників.

Прокуратура Нанта почала розслідування за підозрою в навмисному підпалі собору Святих Петра і Павла.

Причиною для цього послужило те, що було виявлено три осередки загоряння – один виник на рівні повністю знищеного головного органу, два інших – з боку нефа. Слідів злому ззовні не виявлено.