Авария на ТЭЦ-5 в Киеве устранена

Технические повреждения, которые спровоцировали аварию на ТЭЦ-5 в Киеве, успешно устранены.

— Повреждения оборудования на Киевской теплоэлектроцентрали № 5, расположенной на улице Промышленной, устранены. Потребители подключены к электроснабжению, — говорится в заявлении.

По состоянию на 21.00 аварийные службы занимаются проверкой локального подключения жилых домов.

Читайте: Из-за аварии на ТЭЦ в Киеве Площадь Льва Толстого поглотила темнота — жуткое видео

Авария на ТЭЦ №5

Вечером 27 июля жители Печерского, Голосеевского и Соломенского районов Киева пожаловались на внезапное исчезновение света.

Впоследствии факт неполадок на столичной ТЭЦ №5 подтвердили в КГГА.

В связи с отсутствием напряжения в электросети возможна задержка ряда троллейбусных маршрутов.

В частности, №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43, 50.

Также не работали станции метро Дружбы народов и Печерская.

Решением проблемы занимались соответствующие подразделения КП Киевтеплоэнерго.

Переподключение потребителей осуществлялось вместе со службами ДТЭК Киевские электрические сети.