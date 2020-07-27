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Аварію на ТЕЦ-5 у Києві усунуто

Технічні пошкодження, що спровокували аварію на ТЕЦ-5 у Києві, успішно усунуто.

– Пошкодження обладнання на Київській теплоелектроцентралі № 5, що розташована на вулиці Промисловій, усунуто. Споживачі підключені до електропостачання, – йдеться у заяві.

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Станом на 21.00 аварійні служби займаються перевіркою локального підключення житлових будинків.

Аварія на ТЕЦ №5

Ввечері 27 липня мешканці Печерського, Голосіївського та Солом’янського районів Києва поскаржилися на раптове зникнення світла.

Згодом факт неполадок на столичній ТЕЦ №5 підтвердили у КМДА.

Вирішенням проблеми займалися відповідні підрозділи КП Київтеплоенерго.

Перепідключення споживачів здійснювалося разом зі службами ДТЕК Київські електричні мережі.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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