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Факты / Происшествия

В жилом доме в центре Киева прогремел взрыв

Около 5.00 27 июля на Нижнем валу, 41 в Киеве прогремел взрыв в жилом доме.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Подольского района Киева Анна Страшок.

По ее словам, индидент произошел на втором этаже дома. Причиной стал взрыв неизвестного предмета.

Из-за взрыва в доме повредилась отделка, а также были выбиты окна.

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Жертв и пострадавших нет.

Возле дома работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа, а также взрывотехники.

Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

По факту взрыва в Киеве открыто уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Взрыв дома на Позняках

21 июня в 10.00 на улице Соломии Крушельницкой 1/5 на Позняках в Киеве прогремел взрыв в девятиэтажном жилом доме.

Спасателям удалось эвакуировать 21 человека. Пять человек погибли.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что причиной взрыва в многоквартирном доме на Позняках может быть работа со счетчиками газа накануне трагедии.

Источник: Украинская правда

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