Около 5.00 27 июля на Нижнем валу, 41 в Киеве прогремел взрыв в жилом доме.
Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Подольского района Киева Анна Страшок.
По ее словам, индидент произошел на втором этаже дома. Причиной стал взрыв неизвестного предмета.
Из-за взрыва в доме повредилась отделка, а также были выбиты окна.
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Жертв и пострадавших нет.
Возле дома работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа, а также взрывотехники.
Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
По факту взрыва в Киеве открыто уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Взрыв дома на Позняках
21 июня в 10.00 на улице Соломии Крушельницкой 1/5 на Позняках в Киеве прогремел взрыв в девятиэтажном жилом доме.
Спасателям удалось эвакуировать 21 человека. Пять человек погибли.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что причиной взрыва в многоквартирном доме на Позняках может быть работа со счетчиками газа накануне трагедии.