Близько 5.00 27 липня на Нижньому валу, 41 у Києві прогримів вибух у житловому будинку.

Про це повідомила прес-секретар Нацполіції Подільського району Києва Ганна Страшок.

За її словами, інцидент стався на другому поверсі будинку. Причиною став вибух невідомого предмета.

Через вибух в будинку пошкодилося облицювання, а також були вибиті вікна.

Читайте: Вибух у житловому будинку на Позняках – відео

Жертв і постраждалих немає.

Біля будинку працюють співробітники поліції, слідчо-оперативна група, а також вибухотехніки.

Всі обставини інциденту встановлюються.

За фактом вибуху в Києві відкрито кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Вибух будинку на Позняках

21 червня о 10.00 на вулиці Соломії Крушельницької 1/5 на Позняках у Києві прогримів вибух у дев’ятиповерховому житловому будинку.

Рятувальникам вдалося евакуювати 21 людину. П’ять осіб загинули.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що причиною вибуху в багатоквартирному будинку на Позняках може бути робота з лічильниками газу напередодні трагедії.