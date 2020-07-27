Близько 5.00 27 липня на Нижньому валу, 41 у Києві прогримів вибух у житловому будинку.
Про це повідомила прес-секретар Нацполіції Подільського району Києва Ганна Страшок.
За її словами, інцидент стався на другому поверсі будинку. Причиною став вибух невідомого предмета.
Через вибух в будинку пошкодилося облицювання, а також були вибиті вікна.
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Жертв і постраждалих немає.
Біля будинку працюють співробітники поліції, слідчо-оперативна група, а також вибухотехніки.
Всі обставини інциденту встановлюються.
За фактом вибуху в Києві відкрито кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Вибух будинку на Позняках
21 червня о 10.00 на вулиці Соломії Крушельницької 1/5 на Позняках у Києві прогримів вибух у дев’ятиповерховому житловому будинку.
Рятувальникам вдалося евакуювати 21 людину. П’ять осіб загинули.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що причиною вибуху в багатоквартирному будинку на Позняках може бути робота з лічильниками газу напередодні трагедії.