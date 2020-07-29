Убийство в Полтавской области: убит мужчина в Mercedes

Около 16.00 на автодороге Киев-Харьков возле Пирятина Полтавской области убит мужчина.
Его расстреляли, когда он находился в своем автомобиле Mercedes-Benz S-Class.
В полиции сообщили, что по предварительной информации, жертвой стал житель Донецкой области 1985 года рождения.
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СМИ сообщают, что погибшего зовут Александр Мазур и является известной личностью в преступном мире.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Убийство бизнесмена под Киевом
23 июля под Киевом убили 44-летнего бизнесмена и вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана.
Он ехал в авто вместе с 7-летним сыном на дачу в селе Артемовка Бориспольского района. Недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочили из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов.
В мужчину попали не менее четырех пуль, но он смог проехать еще 300 м и позвонить жене.