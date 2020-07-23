44-летний киевский бизнесмен, вице-президент боксерского клуба Игорь Плекан вместе с 7-летним сыном ехал на дачу в селе Артемовка Бориспольского района, когда недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочили из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов.

У мужчину попали не менее четырех пуль, однако он смог съехать с дороги в поле, проехал еще 300 м и позвонил жене. Все это время рядом был сын, которого чудом не ранили.

Киллеры дали испуганному мальчику шанс на спасение и приказали бежать подальше.

Читайте: Две недели пытали в подвале: в Киеве освободили похищенного бизнесмена

И он побежал домой, а потом показал матери, где искать отца. Однако спасать его было поздно — ранения были смертельными.

Жена бизнесмена рассказала, что угрозы от неизвестных поступали регулярно, но муж все время ее успокаивал.

У полицейских уже есть оперативные наработки, в ближайшее время будут громкие задержания фигурантов убийства.

В Краматорске Донецкой области задержали 15-летнего подростка, который, защищая отца, из ружья застрелил одного кредитора и тяжело ранил другого.

Они приехали к мужчине, чтобы забрать долг, возникла ссора, которую услышал сын владельца дома. Парень взял в гараже ружье и выстрелил в сторону кредиторов.