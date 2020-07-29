Вбивство на Полтавщині: вбито чоловіка у Mercedes

Близько 16.00 на автодорозі Київ-Харків біля Пирятина Полтавської області вбито чоловіка.

Його розстріляли, коли він перебував у своєму автомобілі Mercedes-Benz S-Class.

У поліції повідомили, що за попередньою інформацією, жертвою став житель Донецької області 1985 року народження.

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ЗМІ повідомляють, що загиблого звуть Олександр Мазур і є відомою особистістю в злочинному світі.

На місці працює слідчо-оперативна група.







На Полтавщині розстріляли чоловіка в Mercedes / 2 фотографии

Вбивство бізнесмена під Києвом

23 липня під Києвом вбили 44-річного бізнесмена і віце-президента боксерського клубу Ігоря Плекана.

Він їхав в авто разом з 7-річним сином на дачу в селі Артемівка Бориспільського району. Недалеко від залізничного переїзду невідомі вискочили з кущів і почали впритул розстрілювати машину з автоматів.

У чоловіка потрапили не менше чотирьох куль, але він зміг проїхати ще 300 м і зателефонувати дружині.