Убийство криминального авторитета под Пирятином оказалось инсценировкой

Полицейские инсценировали убийство мужчины под Пирятином Полтавской области, чтобы задержать заказчика преступления. За убийство жертвы киллеру обещали $50 тыс.

По данным Департамента стратегических расследований Национальной полиции, в регионе идет передел сфер влияния в преступном мире.

Убить должны были известного в преступном мире жителя Донецкой области. А заказал его убийство — криминальный авторитет. Задержанный — 45-летний житель Киевской области с криминальным прошлым.

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30 июля полицейские задержали организатора при передаче $25 тыс. Ранее был задокументирован факт передачи еще $5 тыс.

Правоохранители успешно завершили оперативные мероприятия. Заказчику убийства грозит пожизненное заключение.

Расстреляли мужчину на автодороге

29 июля в 16.00 стало известно, что на автодороге Киев-Харьков расстреляли автомобиль Mercedes-Benz S-Class. В полиции сообщили, что жертвой стал житель Донецкой области 1985 года рождения Александр Мазур.

Он является известной личностью в преступном мире, заявили в полиции. Сейчас оказалось, что это была инсценировка.

Источник: ДСР