Вбивство кримінального авторитета під Пирятином виявилося інсценуванням

Поліцейські інсценували вбивство чоловіка у Пирятині на Полтавщині, аби затримати замовника злочину. За вбивство жертви кілеру обіцяли $50 тис.

За даними Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, у регіоні триває перерозподіл сфер впливу у злочинному світі.

Вбити мали жителя Донецької області, відомого у злочинному світі. А замовив його вбивство – кримінальний авторитет. Затриманий – 45-річний мешканець Київської області із кримінальним минулим.

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30 липня поліцейські затримали організатора під час передачі $25 тис. Раніше було задокументовано факт передачі ще $5 тис.

Правоохоронці успішно завершили оперативні заходи. Замовнику вбивства загрожує довічне ув’язнення.

Розстріляли чоловіка на автодорозі

29 липня о 16.00 стало відомо, що на автодорозі Київ-Харків розстріляли автомобіль Mercedes-Benz S-Class. У поліції повідомили, що жертвою став житель Донецької області 1985 року народження Олександр Мазур.

Він є відомою особистістю в злочинному світі, заявили у поліції. Нині виявилось, що це було інсценування.

Джерело: ДСР