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Факты / Происшествия

На Черниговщине мужчина взорвал гранату во время отдыха компании, трое погибших

В селе Новый Быков в Черниговской области мужчина взорвал гранату во время отдыха компании.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

В результате взрыва три человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще один был доставлен в больницу.

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На месте работали следователи правоохранительных органов.

Взрыв гранаты в общежитии Одессы

В январе в Одессе один из жителей общежития взорвал гранату в здании из-за конфликта во время застолья.

Три человека употребляли алкогольные напитки на кухне общего пользования, когда к ним напросился еще один сосед, с которым иногда возникали недоразумения. 38-летний мужчина бросил взрывчатку на кухню, закрыл за собой дверь и скрылся.

В результате взрыва пострадали три человека. Их госпитализировали.

Фото: Dreamstime

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