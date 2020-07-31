На Черниговщине мужчина взорвал гранату во время отдыха компании, трое погибших

В селе Новый Быков в Черниговской области мужчина взорвал гранату во время отдыха компании.
Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.
В результате взрыва три человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще один был доставлен в больницу.
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На месте работали следователи правоохранительных органов.
Взрыв гранаты в общежитии Одессы
В январе в Одессе один из жителей общежития взорвал гранату в здании из-за конфликта во время застолья.
Три человека употребляли алкогольные напитки на кухне общего пользования, когда к ним напросился еще один сосед, с которым иногда возникали недоразумения. 38-летний мужчина бросил взрывчатку на кухню, закрыл за собой дверь и скрылся.
В результате взрыва пострадали три человека. Их госпитализировали.