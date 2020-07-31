На Чернігівщині чоловік підірвав гранату під час відпочинку компанії, троє загиблих

У селі Новий Биків у Чернігівській області чоловік підірвав гранату під час відпочинку компанії.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

В результаті вибуху три людини отримали несумісні з життям травми, ще одна особа була доставлена до лікарні.

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На місці працювали слідчі правоохоронних органів.

Вибух гранати в гуртожитку Одеси

У січні в Одесі один з мешканців гуртожитку підірвав гранату в будівлі через конфлікт під час застілля.

Три людини вживали алкогольні напої на кухні загального користування, коли до них напросився ще один сусід, з яким іноді виникали непорозуміння. 38-річний чоловік кинув вибухівку на кухню, закрив за собою двері і зник.

В результаті вибуху постраждали три людини. Їх госпіталізували.