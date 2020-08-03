Захват банка в БЦ Леонардо: почему на фото разные заложницы

Кроме работницы банка БЦ Леонардо, также в заложниках была и директор отдела, чье появление в трансляции террориста озадачило тысячи украинцев.

Оказывается, именно она смогла договориться с террористом об освобождении всех клиентов и сотрудников банка.

Читайте: Интересы банка в Киеве: как развивались события в БЦ Леонардо и известно о террористе

Женщина также уговорила Сухроба Каримова отдать свой паспорт для изготовления копии, которые переслала своим коллегам.

— Параллельно Наташа по требованию преступника закладывала окна папками, чтобы снайпер не смог попасть, — говорится в сообщении одной из сотрудниц банка.

Фото, где за столом сидит блондинка, было сделано до того, как террорист разрешил выйти из помещения всем сотрудникам.

— Пока террорист разговаривал с сотрудницей, она предложила ему воды и за это время успела сообщить о происшествии центральный офис, нажала тревожную кнопку, быстро вывела из отделения всех клиентов и сотрудников и договорилась с террористом, чтобы он отпустил сотрудницу (блондинку на фото в интернете) , а вместо нее осталась она.

Заняв место женщины за столом, директор в течение трех часов вела диалог с террористом. Также отмечается, что никаких 40 тыс. грн мужчина не требовал.

Захват банка в Киеве

3 августа в Киеве террорист Сухроб Каримов захватил банк в БЦ Леонардо, где находились клиенты и сотрудники.

По данным МВД, мужчина 1988 года рождения является гражданином Узбекистана, а в Киеве проживает уже 10 лет.

Задержание Сухроба Каримова произошло вследствие проведения СБУ спецоперации Бумеранг.

Захватив помещение банка, Каримов утверждал, что в его сумке взрывчатка, которая может сдетонировать даже после его смерти.

Сотрудники банка оставь помещения, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Источник: Iryna Starominska