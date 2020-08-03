Захоплення банку в БЦ Леонардо: чому на фото різні заручниці

Окрім працівниці банку БЦ Леонардо, також в заручниках була і директор відділу, чия поява у трансляції терориста спантеличила тисячі українців.

Виявляється, саме вона змогла домовитися з терористом щодо звільнення усіх клієнтів та співробітників банку.

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Жінка також вмовила Сухроба Карімова віддати свій паспорт для виготовлення копії, які переслала своїм колегам.

– Паралельно Наташа на вимогу злочинця закладала вікна папками, щоб снайпер не зміг влучити, – йдеться у повідомленні однієї зі співробітниць банку.

Фото, де за столом сидить блондинка, було зроблене до того, як терорист дозволив вийти з приміщення усім працівникам.

– Поки терорист розмовляв зі співробітницею, вона запропонувала йому води і за цей час встигла повідомити про подію центральний офіс, натиснула тривожну кнопку, швидко вивела з відділення всіх клієнтів і співробітників і домовилася з терористом, щоб він відпустив співробітницю (блондинку на фото в інтернеті), а замість неї залишилася вона.

Зайнявши місце жінки за столом, директор протягом трьох годин вела діалог з терористом. Також зазначається, що жодних 40 тис. грн чоловік не вимагав.

Захоплення банку у Києві

3 серпня у Києві терорист Сухроб Карімов захопив банк у БЦ Леонардо, де перебували клієнти та співробітники.

За даними МВС, чоловік 1988 року народження є громадянином Узбекистану, а в Києві проживає вже 10 років.

Затримання Сухроба Карімова відбулося внаслідок проведення СБУ спецоперації Бумеранг.

Захопивши приміщення банку, Карімов запевняв, що в його сумці вибухівка, яка може здетонувати навіть після його смерті.

Співробітники банку залиши приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням.

Джерело: Iryna Starominska