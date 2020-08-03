Захват банка в Киеве: последние новости о штурме в бизнес-центре Леонардо

Три часа удерживал в заложниках руководителя отделения банка в бизнес-центре Леонардо гражданин Узбекистана Сухроб Каримов 3 августа. Полиция и Служба безопасности Украины на два квартала окружила здание и вела переговоры со злоумышленником. В конце концов отделение взяли штурмом бойцы Альфы.

Информация о захвате заложников поступила в полицию в 12.00. В отделение Universal bank, на первом этаже БЦ Леонардо, зашел человек в серой футболке и черных брюках. На лице не было маски. На плечах нес черный рюкзак, с которого свисал провод к ноге.

Подошел к стойке одной из работниц и сообщил, что за плечами у него взрывчатка. Все работники после этого заявления успели выйти. С Каримовым осталась только руководитель отделения Наталья Чучупак.

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— Ми работали в соседнем отделении другого банка. К нам зашли полицейские. Сказали, что у соседей бомба и нам нужно выйти. Дали 2 мин на это. Мы все бросили и пошли, — рассказала сотрудница соседнего банка Лариса Фриз.

Полиция объявила операцию под кодовым названием Гром. Эвакуировали несколько тысяч работников БЦ Леонардо. В то же время эвакуации соседних домов не было. Полицейские развернули оперативный штаб в доме напротив — конференц-зале Национальной академии наук.























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Сухроб Каримов требовал, чтобы к нему зашли журналисты. Денег он не требовал.

— Сначала он был немного агрессивен. Говорили о погоде, о звездах, природе, животных, — рассказала потом начальница отделения.

На место прибыла Служба безопасности Украины и бойцы Альфы на броневике Козак-2. Руководство операцией перешло к ним. СБУшники объявили свой антитеррористический план Бумеранг и приступили к его реализации.

Сначала оттеснили зевак и журналистов до соседнего здания оперного театра. Перед зданием остановились два броневика и машины. Сюда же приехали специалисты Госспецсвязи и среди проезжей части дороги настроили связь.

Кто устроил теракт в Киеве

32-летний уроженец Узбекистана Сухроб Каримов Рахматович живет в Украине 10 лет. Имеет узбекское гражданство.

Криминалист Анна Маляр указывает на раскованность Каримова, когда он выходил в прямой эфир. Его манера разговора свидетельствовала о том, что он доволен эффектом, который устроил.

— Он вовсе не был напряжен. Каримов получал удовольствие от количества привлеченного внимания, — пояснила Маляр.

По данным МВД, Сухроб с 1998 года находился на психоневрологическом учете с диагнозом Олигофрения (глубокая умственная отсталость. — Ред.). Диагностировали заболевание ему в 10 лет.

Во время общения с журналистом и психологом, мужчина называл себя Святым духом.

— Надо арестовать всех президентов, всех политиков, всех предателей — судей, прокуроров. Всех надо арестовать. Ввести сначала военное положение, для того, чтобы иметь полное право арестовать этих предателей, негодяев, — говорил он.

Штурм в БЦ Леонардо

В 15.00 к террористу пустили представителей СМИ, вместе с замаскированными полицейскими. Они общались с ним около 10 минут. Во время этого, в помещение банка ворвались альфовцы и скрутили Каримова.

Вывели Наталью Чучупак и журналистов. После этого взрывотехники взялись обследовать рюкзак. Взрывчатки не обнаружили.

Служба безопасности Украины, за захват банка в Киеве Сухробом Каримовым, открыла уголовное производство по ст. 258 Терроризм.