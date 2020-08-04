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Факты / Происшествия

Захват банка в БЦ Леонардо: Каримову объявлено подозрение

От пяти до десяти лет с конфискацией имущества грозит гражданину Узбекистана Сухробу Каримову за угрозу взрыва в помещении банка в центре Киева.

Такое наказание предусматривает статья УКУ (ч. 1 ст. 258 — Террористический акт, то есть применение оружия, совершение взрыва, поджога или иных действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья человека, а также угроза совершения указанных действий), по которой ему 4 августа объявлено подозрение.

Сейчас также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Соответствующее ходатайство должен рассмотреть Печерский райсуд Киева.

Следователи работают над установлением мотивов совершения преступления.

Захват банка в киевском БЦ Леонардо

Гражданин Узбекистана Сухроб Каримов 3 августа захватил банк в БЦ Леонардо, где находились клиенты и сотрудники. Последние 10 лет он жил в Украине.

Мужчина говорил, что в его рюкзаке находится взрывчатка.

В течение почти трех часов с ним находилась руководитель отделения банка.

В 15.00 к нему пустили журналистов и замаскированных полицейских, и через 10 минут сотрудники спецподразделения СБУ схватили террориста. Взрывчатки в рюкзаке не оказалось.

Источник: Прокуратура Киева

Фото: Прокуратура Киева

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