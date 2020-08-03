Захват бизнес-центра в Киеве: мужчина угрожает взорвать банк

Отделение банка в бизнес-центре Леонардо захватил неизвестный мужчина. Полицейские в Киеве ведут переговоры с террористом, который находится в помещении бизнес-центра Леонардо и утверждает, что у него в рюкзаке бомба

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

— В 12.00 в полицию позвонила сотрудница банка, который расположен напротив здания Оперного театра.

По словам Геращенко, мужчина — гражданин Узбекистана. Сейчас есть информация, что его первое требование — выход в прямой эфир любого телеканала, чтобы озвучить свои требования на всю страну.

Сейчас на месте работает полиция, территория оцеплена, с человеком, который захватил отделение, ведутся переговоры.

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Захват банка в БЦ Леонардо: видео, задержание террориста и подробности операции / 6 фотографий

На месте также находится руководство полиции Киева. Введена полицейская операция Гром.

Факты ICTV находятся возле захваченного банка в бизнес-центре Леонардо и ведут стрим с места событий.