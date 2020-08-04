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Факти / Надзвичайні події

Захоплення банку в БЦ Леонардо: Карімову оголошено підозру

Від п’яти до десяти років з конфіскацією майна загрожує громадянину Узбекистану Сухробу Карімову за погрозу вибухом в приміщенні банку у центрі Києва.

Таке покарання передбачає стаття ККУ (ч. 1 ст. 258 – Терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я людини, а також погроза вчинення зазначених дій), за якою йому 4 серпня оголошено підозру.

Нині також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Відповідне клопотання має розглянути Печерський райсуд Києва.

Слідчі працюють над встановленням мотивів скоєння злочину.

Захоплення банку у київському БЦ Леонардо

Громадянин Узбекистану Сухроб Карімов 3 серпня захопив банк у БЦ Леонардо, де знаходилися клієнти і співробітники. Останні 10 років він жив в Україні

Чоловік говорив, що в його рюкзаку знаходиться вибухівка.

Протягом майже трьох годин з ним знаходилася керівник відділення банку.

О 15.00 до нього пустили журналістів і замаскованих поліцейських, і через 10 хвилин співробітники спецпідрозділу СБУ схопили терориста. Вибухівки в рюкзаку не було.

Джерело: Прокуратура Києва

Фото: Прокуратура Києва

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