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Факты / Происшествия

Два месяца в СИЗО: суд избрал меру пресечения террористу из БЦ Леонардо

Киевский террорист Сухроб Каримов следующие два месяца проведет в СИЗО без права внесения залога.

Такое решение было принято на закрытом заседании Печерского районного суда.

Захват банка в БЦ Леонардо: Каримова посадили в СИЗО

Каримову объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей Терроризм — мужчине может грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Во вторник, 4 августа, судья не смог избрать меру пресечения для Каримова.

Причиной стало то, что подсудимый не понял украинского текста объявленного ему подозрения. Как заявил сам Каримов, суть подозрения он понял, но не согласился с ним.

С начала расследование он отказался сотрудничать со следователями.

По предварительной информации, у Каримова подтвержден диагноз олигофрения.

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