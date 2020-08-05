Захват банка в БЦ Леонардо: Каримова посадили в СИЗО

Киевский террорист Сухроб Каримов следующие два месяца проведет в СИЗО без права внесения залога.

Такое решение было принято на закрытом заседании Печерского районного суда.

Каримову объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей Терроризм — мужчине может грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Читайте: Полное видео задержания Каримова, который захватил банк в БЦ Леонардо в Киеве

Во вторник, 4 августа, судья не смог избрать меру пресечения для Каримова.

Причиной стало то, что подсудимый не понял украинского текста объявленного ему подозрения. Как заявил сам Каримов, суть подозрения он понял, но не согласился с ним.

С начала расследование он отказался сотрудничать со следователями.

По предварительной информации, у Каримова подтвержден диагноз олигофрения.