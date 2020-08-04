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Факты / Украина

Полное видео задержания Каримова, который захватил банк в БЦ Леонардо в Киеве

В доступе появилось видео задержания Сухроба Каримова, который 3 августа захватил отделение банка в бизнес-центре Леонардо, и заявил, что у него в рюкзаке взрывчатка.

Когда его задержали силовики, преступник как раз находился в помещении вместе с сотрудницей банка и журналистом. Он рассказывал на камеру о себе.

Задержали мужчину за считанные секунды. Когда силовики его выводили из помещения, то только предупреждали, чтобы не стрелять.

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Захват банка в центре Киева

3 августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение банка в БЦ Леонардо. Персонал и посетителей сразу эвакуировали, внутри с ним оставалась одна работница банка.

Мужчина говорил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка и она сдетонирует даже если его убьют.

Около 15.00 злоумышленника задержали. СБУ открыла уголовное производство по факту теракта.

Источник: УНИАН

Видео: УНИАН

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