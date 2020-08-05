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Факти / Надзвичайні події

Два місяці в СІЗО: суд обрав запобіжний захід терористу з БЦ Леонардо

Київський терорист Сухроб Карімов наступні два місяці проведе в СІЗО без права внесення застави.

Таке рішення було ухвалено на закритому засіданні Печерського районного суду.

Захоплення банку в БЦ Леонардо: Карімова посадили в СІЗО

Карімову оголосили підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею Тероризм – чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Читайте: Повне відео затримання Карімова, який захопив банк у БЦ Леонардо в Києві

У вівторок, 4 серпня, суддя не зміг обрати запобіжний захід для Карімова.

Причиною стало те, що підсудний не зрозумів українського тексту оголошеної йому підозри. Як заявив сам Карімов, суть підозри він зрозумів, але не погодився з нею.

З початку розслідування він відмовився співпрацювати із слідчими.

За попередньою інформацією, у Карімова підтверджено діагноз олігофренія.

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