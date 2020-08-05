Захоплення банку в БЦ Леонардо: Карімова посадили в СІЗО

Київський терорист Сухроб Карімов наступні два місяці проведе в СІЗО без права внесення застави.

Таке рішення було ухвалено на закритому засіданні Печерського районного суду.

Карімову оголосили підозру у скоєнні злочину, передбаченого статтею Тероризм – чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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У вівторок, 4 серпня, суддя не зміг обрати запобіжний захід для Карімова.

Причиною стало те, що підсудний не зрозумів українського тексту оголошеної йому підозри. Як заявив сам Карімов, суть підозри він зрозумів, але не погодився з нею.

З початку розслідування він відмовився співпрацювати із слідчими.

За попередньою інформацією, у Карімова підтверджено діагноз олігофренія.