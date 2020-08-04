Захват банка в БЦ Леонардо: суд не избрал меру пресечения

Печерский суд Киева не смог избрать меру пресечения киевскому террористу из БЦ Леонардо.

Гражданин Узбекистана Сухроб Каримов заявил, что требует перевода текста подозрения на русский язык.

Судья отклонила такое ходатайство, ведь Каримов уже 10 лет проживает в Украине и должен понимать государственный язык, поскольку это — одно из главных требований для получения вида на жительство.

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Прокурор Александр Жила отметил, что подсудимому предоставили переводчика, который владеет узбекским языком, однако текст подозрения на русский язык никто переводить не будет.

Как заявил сам террорист, суть подозрения он понял, но не согласился с ней. С начала расследование Каримов не сотрудничает со следователями.

Судебное заседание перенесли на утро 5 августа.

Киевском террористу Каримову было объявлено подозрение по ч.1 ст.258 УК — Террористический акт, то есть применение оружия, совершение взрыва, поджога или иных действий, которые создавали опасность для жизни или здоровья человека, а также угроза совершения указанных действий.

Статья предусматривает от пяти до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Гражданин Узбекистана Сухроб Каримов угрожал взрывом в помещении банка в центре Киева.