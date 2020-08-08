Тело валялось во дворе неделю: на Полтавщине мужчина убил своего товарища

В Полтавской области в селе Недогарки в одном из дворов нашли труп, который валялся под деревом неделю и был закутан в одеяло.

Как выяснилось, мертвым оказался 46-летний мужчина, который приехал в гости к своему товарищу.

Вместе они выпивали, тогда же между мужчинами возникла ссора. Пьяный хозяин ударил гостя металлическим совком и положил в летней кухне. А когда через два дня убитый начал разлагаться, то его вытащили на улицу и оставили под палящим солнцем.

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Примерно через неделю 43-летний хозяин все-таки решил похоронить труп своего товарища и начал копать яму в конце двора. Но не успел этого сделать, потому что сосед вызвал полицию.

Мужчину задержали и взяли под стражу на 60 суток. В случае доказательства вины ему грозит минимум семь лет лишения свободы.

Недавно жестокое убийство произошло в столице. В Киеве женщина расчленила сожителя, а его конечности пыталась сжечь в огне.

Правоохранители установили, что погибший и женщина были знакомы и раньше жили вместе.