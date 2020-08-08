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Факти / Надзвичайні події

На Вінниччині чоловік облив спиртом і підпалив дружину через ревнощі

У Калинівці Вінницької області правоохоронці затримали 49-річного чоловіка, який через ревнощі намагався спалити свою дружину.

– Під час святкування дня народження дружини між подружжям на ґрунті ревнощів виник конфлікт. Чоловік взяв зі столу пляшку спирту, облив дружину та підпалив. На момент вчинення злочину зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння, – розповіли у ГУ НП у Вінницькій області.

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48-річну жінку госпіталізували з опіками 80 відсотків тіла.

Поліція відкрита кримінальне провадження за ч.3 ст. 15, ч.1 ст.115 (Замах на умисне вбивство). Чоловіку загрожує до 15 років.

На Вінниччині чоловік облив спиртом і підпалив дружину через ревнощі

У Києві жінка вбила чоловіка та спалювала його рештки у лісі

У лісовому масиві на околиці столиці жінка спалювала рештки свого коханця, якого вбила заради отримання квартири.

Правоохоронці саме патрулювали лісосмугу та ганяли тих, хто палить відкриті вогнища, тоді і помітили дивне вогнище і жінку поряд.

Була встановлена особа затриманої жінки. Вона виявилася іноземка, яка останнім часом мешкала на території України.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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