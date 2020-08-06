Ради квартиры: в Киеве женщина убила мужа и сжигала его останки в лесу

В лесном массиве на окраине столицы женщина сжигала останки своего любовника, которого убила ради получения квартиры.

Правоохранители именно патрулировали лесополосу и гоняли тех, кто разжигает открытые очаги, тогда и заметили странный костер и женщину рядом.

— Была установлена личность задержанной женщины. Она оказалась иностранкой, которая в последнее время жила на территории Украины, — отметил и.о. руководителя полиции Киева Виктор Нечитайло.

Расследование привело полицию в соседний район, где в квартире девятиэтажки их ждало расчлененное тело 39-летнего мужчины. Женщина сожгла его конечности, а внутренние органы поставила в морозилку.

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Расчленение Энди Картрайта

О том, что украинского рэпера Энди Картрайта нашли расчлененным в собственной квартире, стало известно 30 июля.

Несмотря на то, что о смерти сообщила его же жена Марина Кохал, вскоре она стала главной подозреваемой по делу.

Через адвокатов она заявила, что Энди умер в результате передозировки наркотиками, а тело ей пришлось расчленить, чтобы уберечь рэпера от сплетен и дурной славы.

Однако последняя экспертиза доказала отсутствие каких-либо наркотиков в организме рэпера.

Суд отправил Марину Кохал в СИЗО, пока будет продолжаться расследование дела.

Рэпер Энди Картрайт сделал себе карьеру в Санкт-Петербурге, а родом он из Нежина Черниговской области.

Знакомые супругов рассказывали, что последние несколько лет Марина очень увлеклась эзотерикой и психологией убийств.