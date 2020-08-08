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Факты / Происшествия

В Черноморске оборвался лифт с ребенком

В Одесской области в помещении многоэтажного дома оборвался лифт с ребенком внутри.

Спасателям города Черноморск пришлось спасать 10-летнего ребенка.

— Подразделением ГСЧС с помощью шансового инструмента двери лифта открыты, ребенка, ориентировочно 10 лет, спасли и передали родителям.

Обстоятельства происшествия и личные данные ребенка устанавливаются, — отметили в ГСЧС.

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  • В Черноморске оборвался лифт с ребенком
  • В Черноморске оборвался лифт с ребенком
  • В Черноморске оборвался лифт с ребенком
  • В Черноморске оборвался лифт с ребенком
  • В Черноморске оборвался лифт с ребенком
  • В Черноморске оборвался лифт с ребенком
В Черноморске оборвался лифт с ребенком / 3 фотографии

А в Кропивницком в шахту лифта провалился 18-летний парень.

Парень упал в шахту лифта недостроя по улице Жадова в Кропивницком с высоты седьмого этажа.

Чтобы достать потерпевшего, пришлось вызвать спасателей.

Бойцы ГСЧС, которые прибыли на место вызова, спустились в шахту лифта и передали парня 2001 года рождения врачам скорой помощи.

Источник: ГСЧС

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