У Чорноморську обірвався ліфт з дитиною

В Одеській області у приміщенні багатоповерхового будинку обірвався ліфт з дитиною усередині.
Рятувальникам міста Чорноморськ довелось рятувати 10-річну дитину.
– Підрозділом ДСНС за допомогою шансового інструменту двері ліфту відчинено, дитину, орієнтовно 10 років, врятовано та передано батькам.
Обставини події та особисті дані дитини встановлюються, – зазначили в ДСНС.
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А у Кропивницькому в шахту ліфта провалився 18-річний хлопець.
Хлопець впав у шахту ліфта недобудови по вулиці Жадова в Кропивницькому з висоти сьомого поверху.
Щоб дістати потерпілого, довелося викликати рятувальників.
Бійці ДСНС, які прибули на місце виклику, спустились в шахту ліфта та передали хлопця 2001 року народження лікарям швидкої допомоги.