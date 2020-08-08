В Одеській області у приміщенні багатоповерхового будинку обірвався ліфт з дитиною усередині.

Рятувальникам міста Чорноморськ довелось рятувати 10-річну дитину.

– Підрозділом ДСНС за допомогою шансового інструменту двері ліфту відчинено, дитину, орієнтовно 10 років, врятовано та передано батькам. Обставини події та особисті дані дитини встановлюються, – зазначили в ДСНС.

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У Чорноморську обірвався ліфт з дитиною / 3 фотографии

А у Кропивницькому в шахту ліфта провалився 18-річний хлопець.

Хлопець впав у шахту ліфта недобудови по вулиці Жадова в Кропивницькому з висоти сьомого поверху.

Щоб дістати потерпілого, довелося викликати рятувальників.

Бійці ДСНС, які прибули на місце виклику, спустились в шахту ліфта та передали хлопця 2001 року народження лікарям швидкої допомоги.