Чоловіки у медмасках вчинили самосуд над живодером із Запоріжжя

У Вільнянському районі Запорізької області невідомі побили чоловіка 1968 року народження, якого звинувачують у знущаннях над тваринами.
– Двоє невідомих, приховуючи обличчя медичними масками, перелізли через паркан дачної ділянки, нанесли тілесні ушкодження власнику оселі, 1968 року народження, та підпалили автівку, яка була припаркована у дворі. З місця події чоловіки втекли, розповіли у ГУ НП у Запорізькій області.
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Пожежу ліквідували бійці ДСНС.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Винним загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.
Живодери із Запорізької області
На Запоріжжі до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що невідома особа в інтернеті створила сторінку з фото-та відеоматеріалами порнографічного характеру.
Під час розслідування правоохоронці встановили особу підозрюваної. Нею виявилася 24-річна місцева мешканка.
У соціальній мережі, яка заборонена в Україні, ВКонтакте дівчина публікувала відверті фото порнографічного характеру.
Також, під час проведення обшуку працівники поліції виявили фото-та відеоматеріали жорстокого поводження з тваринами: катування та вбивства.
Крім того, дівчина зізналася, що знущатися над тваринами – це була не її ініціатива. Вона запевняла, що на такий крок її вмовив 52-річний поплічник.