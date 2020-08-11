У Вільнянському районі Запорізької області невідомі побили чоловіка 1968 року народження, якого звинувачують у знущаннях над тваринами.

– Двоє невідомих, приховуючи обличчя медичними масками, перелізли через паркан дачної ділянки, нанесли тілесні ушкодження власнику оселі, 1968 року народження, та підпалили автівку, яка була припаркована у дворі. З місця події чоловіки втекли, розповіли у ГУ НП у Запорізькій області.

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Пожежу ліквідували бійці ДСНС.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Винним загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі.







Побили та спалили авто: чоловіки у медмасках вчинили самосуд над живодером із Запоріжжя / 2 фотографии

Живодери із Запорізької області

На Запоріжжі до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що невідома особа в інтернеті створила сторінку з фото-та відеоматеріалами порнографічного характеру.

Під час розслідування правоохоронці встановили особу підозрюваної. Нею виявилася 24-річна місцева мешканка.

У соціальній мережі, яка заборонена в Україні, ВКонтакте дівчина публікувала відверті фото порнографічного характеру.

Також, під час проведення обшуку працівники поліції виявили фото-та відеоматеріали жорстокого поводження з тваринами: катування та вбивства.

Крім того, дівчина зізналася, що знущатися над тваринами – це була не її ініціатива. Вона запевняла, що на такий крок її вмовив 52-річний поплічник.